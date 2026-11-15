افزایش شمار جان‌باختگان و مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس در ایلام/ ۱۲ فوتی و ۱۵ زخمی تاکنون

افزایش شمار جان‌باختگان و مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس در ایلام/ ۱۲ فوتی و ۱۵ زخمی تاکنون

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مهدی شعبانی اظهار کرد: ۶ نفر از مصدومان در بیمارستان آبدانان در حال درمان هستند و ۹ نفر دیگر نیز در بیمارستان گنجویان دزفول بستری شده‌اند که حال چندان آنها نفر وخیم است.

سرهنگ آرمان، رئیس پلیس راه استان هم گفت: علت حادثه واژگونی اتوبوس در دست بررسی است.

در پی این حادثه که ساعت ۱۹ و ۲۵ دقیقه روز گذشته در محور دشت عباس- مورموری رخ داد؛ ازسوی نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار ایلام یک روز در استان و ۲ روز در شهرستان آبدانان عزای عمومی اعلام شد.

اتوبوس حامل کارکنان شرکت ان‌جی‌ال دهلران و ساکن شهرستان آبدانان ساعت ۱۹:۲۵ غروب شنبه در مسیر دشت‌عباس به مورموری آبدانان واژگون شد.

زخمی‌های این حادثه برای درمان به بیمارستان‌های دهلران، آبدانان و دزفول اعزام شدند.