پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز اورژانس دانشگاه علومپزشکی استان ایلام گفت: در این حادثه ۱۲ نفر جان باختند و ۱۵ نفر هم مصدوم شدند که حال چند نفر دیگر هم وخیم گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مهدی شعبانی اظهار کرد: ۶ نفر از مصدومان در بیمارستان آبدانان در حال درمان هستند و ۹ نفر دیگر نیز در بیمارستان گنجویان دزفول بستری شدهاند که حال چندان آنها نفر وخیم است.
سرهنگ آرمان، رئیس پلیس راه استان هم گفت: علت حادثه واژگونی اتوبوس در دست بررسی است.
در پی این حادثه که ساعت ۱۹ و ۲۵ دقیقه روز گذشته در محور دشت عباس- مورموری رخ داد؛ ازسوی نماینده ولیفقیه در استان و استاندار ایلام یک روز در استان و ۲ روز در شهرستان آبدانان عزای عمومی اعلام شد.
اتوبوس حامل کارکنان شرکت انجیال دهلران و ساکن شهرستان آبدانان ساعت ۱۹:۲۵ غروب شنبه در مسیر دشتعباس به مورموری آبدانان واژگون شد.
زخمیهای این حادثه برای درمان به بیمارستانهای دهلران، آبدانان و دزفول اعزام شدند.