به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،لیلا بنام در کارگاه آموزشی مدیریت مصرف گاز بانوان شاغل و فعالین اجتماعی مراغه گفت:بانوان با مدیریت درست مصرف در خانواده کمک بزرگی برای صرفه جویی در جامعه بشمار می‌روند.

وی اضافه کرد:با آغاز فصل سرما ضرورت دارد خانواده‌ها نسبت به کاهش و مصرف صحیح برنامه ریزی کنند.

وی با بیان اینکه حدود ۲۸ درصد زیرساخت‌های گاز کشور در جنگ تحمیلی اخیر آسیب دیده است افزود: مدیریت ۲۰ درصدی برای عبور از فصل سرما توسط خانواده‌ها و بخش تولید ضروری است.

مدیر کل امور بانوان آذربایجان شرقی گفت:هر میزان مدیریت در مصرف گاز می‌تواند به تامین پایدار آن در شهرستان‌ها، استان و کشور کمک کند.

علی امیری راد فرماندار شهرستان مراغه بر افزایش تاب آوری خانواده در شرایط فعلی تاکید کرد و مشارکت خانواده‌ها برای کاهش مصرف گاز و دیگر حامل‌های انرژی را خواستار شد.

وی افزود: انتظار می‌رود خانواده‌ها با اصلاح الگوی مصرف به مجموعه مدیریت شهرستان و استان برای گذر از فصل سرما کمک کنند.