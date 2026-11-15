به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، این برنامه با هدف ترویج فرهنگ کار، تلاش و کارآفرینی و آشنایی دانش‌آموزان با دنیای کسب‌وکار برگزار می‌شود و در قالب آن، تعدادی از کارآفرینان با حضور در مدارس منتخب، تجربیات و داستان موفقیت خود را با دانش‌آموزان به اشتراک خواهند گذاشت.

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی با همکاری مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی و باشگاه‌های کارآفرین نوجوان، در تلاش است با آموزش و بسترسازی فکری، زمینه آشنایی نسل نوجوان با فرصت‌های کسب‌وکار و تقویت روحیه خلاقیت و کارآفرینی را فراهم کند.