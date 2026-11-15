استاندار کرمانشاه از شبانه‌روزی شدن مرز خسروی و تقویت مرز پرویزخان با هدف تسریع در روند صادرات و واردات و ارائه خدمات مطلوب به تجار، بازرگانان و رانندگان کامیون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست کارگروه ویژه مرز استان گفت: مرز سومار به دلیل اجرای عملیات عمرانی و ارتقای زیرساخت‌ها، به‌صورت موقت از سوی طرف عراقی متوقف شده است، اما در مقابل دو مرز مجهز و برخوردار از ظرفیت بالای خسروی و پرویزخان با تمام توان به فعالیت خود ادامه می دهند.

وی افزود: مرزهای خسروی و پرویزخان از مجهزترین مرزهای زمینی کشورند و ظرفیت قابل توجهی برای افزایش تردد کامیون‌ها و توسعه مبادلات تجاری دارند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه مرز پرویزخان هم‌اکنون به‌صورت شبانه‌روزی فعال است افزود: مرز خسروی نیز با همکاری گمرک، مرزبانی، راهداری و سایر دستگاه‌های مستقر، شبانه‌روزی خواهد شد تا روند تردد کامیون‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

حبیبی با اشاره به آمار تردد روزانه کامیون‌ها از این دو مرز گفت: در حال حاضر به‌طور متوسط روزانه ۵۰۰ کامیون از مرز خسروی و بیش از هزار کامیون از مرز پرویزخان تردد می‌کنند که این ظرفیت قابلیت افزایش تا حتی دو برابر شدن را دارد و با تصمیمات اتخاذشده، زمینه عملیاتی شدن این افزایش ظرفیت فراهم خواهد شد.

وی گفت: مقرر شده تمامی دستگاه‌های دخیل در مرزها، بازارچه‌های مرزی و پایانه‌ها، امکانات و نیروی انسانی خود را به‌صورت شیفت‌بندی و شبانه‌روزی در مرزها مستقر کنند تا خدمات لازم به تجار، بازرگانان و رانندگان کامیون بدون وقفه ارائه شود.

استاندار کرمانشاه همچنین بر تسریع در عبور کامیون‌های حامل کالاهای فسادپذیر تأکید کرد و گفت: این کامیون‌ها در اولویت تردد قرار می گیرند.

حبیبی با اشاره به ضرورت مدیریت ترافیک در مسیرهای منتهی به مرزها افزود: حضور و نظارت پلیس در مسیرها و استقرار نیروهای راهداری در جاده‌ها برای کنترل و تسهیل تردد کامیون‌ها مورد تأکید قرار گرفته تا از بروز گره‌های ترافیکی و تأخیر در جابه‌جایی کالاها جلوگیری شود.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم روان صادرات و واردات استان خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های عضو کارگروه ویژه مرز موظفند با تمام ظرفیت برای تسریع در فرآیندهای تجاری و ارائه خدمات مطلوب به فعالان اقتصادی و رانندگان تلاش کنند.

استاندار کرمانشاه همچنین از پیگیری هماهنگی‌های لازم با طرف عراقی خبر داد و گفت: در آینده نزدیک نشست‌هایی در سطح استانداران، فرمانداران، مسئولان مرزی، گمرک و مرزبانی برگزار خواهد شد تا هماهنگی‌های دوجانبه به بالاترین سطح برسد و کوچک‌ترین وقفه‌ای در روند صادرات و واردات از مرزهای استان ایجاد نشود.