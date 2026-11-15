گزارش عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قانون حمایت از خانواده

دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون، در بخش تسهیلات ازدواج، بیشترین تعداد وام پرداختی به‌ترتیب مربوط به بانک‌های ملت با ۱۰۶ هزار و ۶۱۰ فقره، ملی با ۱۰۶ هزار و ۱۲ فقره، صادرات با ۶۳ هزار و ۳۰۹ فقره و تجارت با ۴۵ هزار و ۴۸۱ فقره بوده است.