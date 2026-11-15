شورای امنیت روسیه در نشستی حساس با حضور ولادیمیر پوتین، ممنوعیت غیررسمی کشتن رئیس‌جمهور اوکراین، و ژنرال‌های ارشد او را لغو کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی نیویورک پست، حملات مکرر کی یف به کانون صادرات نفت روسیه در دریای بالتیک، از جمله دهمین حمله اخیر به بندر حیاتی اوست-لوگا (Ust-Luga) در سن پترزبورگ، علت اصلی اتخاذ این تصمیم بوده است. بندر اوست-لوگا نقشی مهم در تأمین مالی جنگ پوتین با اوکراین دارد و در جایگاه یک مسیر صادراتی مهم، کرملین را قادر ساخته است با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی، نفت خود را به آسیا صادر کند.