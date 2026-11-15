از ابتدای سال جاری تا ۲۰ آبان ماه، هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی به هزار و ۱۰۶ نفر در قالب طرح‌های مستقل و پشتیبان در استان پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: این تسهیلات به ۵۶۹ طرح واجد شرایط مشاغل خانگی با نرخ سود ۴ درصد و بازپرداخت پنج‌ساله اختصاص یافته و با رویکرد حمایت از کسب وکار‌های خرد و خانگی پرداخت شده است.

هادی کاهانی‌مقدم با اشاره به نقش مشاغل خانگی در توسعه فعالیت‌های اقتصادی خانواده‌ها و افزایش مشارکت اقتصادی جامعه افزود: همچنین تاکنون تعهد اشتغال ثبت‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی استان در سامانه رصد به ۳ هزار و ۲۳۰ نفر رسیده است که تحقق این فرصت‌های شغلی می‌تواند در کاهش نرخ بیکاری استان مؤثر باشد.