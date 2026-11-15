مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کرمان، از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، ترویجی و هنری به مناسبت سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، علی مهدی‌خانی.گفت: برنامه‌های امسال با بهره‌گیری از ظرفیت ۹۰ کتابخانه مخزن‌دار، ۳۰۰ کتابخانه باز و ۱۵۰ حلقه کتابخوانی در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اجرا می‌شود.

وی با اشاره به تأکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر سه ظرفیت هنر، رسانه و کتاب و کتابخوانی افزود: در این دوره تلاش شده است با استفاده از ابزار‌های متنوع فرهنگی و هنری، زمینه گسترش فرهنگ مطالعه و ترویج کتابخوانی به‌ویژه در میان کودکان، نوجوانان و جوانان فراهم شود.

مهدی‌خانی، تولید فرآورده‌های فرهنگی و هنری با محوریت کتاب «سرباز روز نهم» را از جمله برنامه‌های این هفته برشمرد و گفت: تولید نمایشنامه، معرفی کتاب در قالب طرح ملی «شنبه‌های کتاب مساجد» و حلقه‌های کتابخوانی، تولید پادکست، شعر، خوشنویسی، نقاشی و سرود از جمله این فعالیت‌هاست.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کرمان ادامه داد: ویژه برنامه «اتحاد آگاه با کتاب؛ از مسجد تا میدان» همراه با رونمایی از پوستر «محله دانا» در ۲۴ آبان‌ماه و همزمان با تجمعات شبانه در میدان آیینی کوثر برگزار می‌شود.

وی افزود: همچنین تکریم خانواده شهید علی منصوری، عضو کانون فرهنگی هنری الجواد شهر کرمان، به‌عنوان کانون پیشرو در ترویج کتابخوانی و اجرای پویش «نذر دانایی» با هدف اهدای کتاب به کتابخانه‌های مساجد از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی برگزاری کارگاه آموزشی ویژه مروجان کتاب و کتابداران فعال همراه با تجلیل از برترین‌ها، پویش «صدای کتاب» با هدف ضبط و انتشار گفت‌و‌گو با نویسندگان و مؤلفان، اجرای طرح «پیاده‌راه کتاب» و برگزاری فعالیت‌های خلاقانه کتابخوانی در فضا‌های شهری را از دیگر برنامه‌های هفته کتاب عنوان کرد.

مهدی‌خانی، طرح «شنبه‌های با کتاب» را از برنامه‌های موفق و اثرگذار کانون‌های مساجد استان کرمان دانست و تصریح کرد: این طرح با معرفی کتاب از سوی ائمه جماعات و مروجان کتاب در مساجد اجرا می‌شود و معرفی مجازی کتاب نیز هر هفته روز‌های شنبه توسط مدیران کتابخانه‌ها در حال انجام است.