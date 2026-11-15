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مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از افزایش ۲۷ درصدی تلفات ناشی از حوادث کار در شش ماه امسال خبر داد و گفت: در این مدت ۷۰ نفر در استان جان باختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از افزایش ۲۷ درصدی تلفات ناشی از حوادث کار در شش ماه امسال خبر داد و گفت: در این مدت ۷۰ نفر شامل ۶۹ مرد و یک زن بر اثر حوادث کار جان باختند.
دکتر علی عباسی افزود: از میان جانباختگان، ۵۱ نفر متأهل و بقیه مجرد بودند. سقوط از بلندی با ۴۵ فوتی، بیشترین سهم را در مرگهای ناشی از حوادث کار داشت و برقگرفتگی با ۱۲، برخورد با جسم سخت با ۱۰ و سایر موارد با سه فوتی در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
وی با اشاره به آمار ماهانه حوادث کار گفت: مرداد و شهریور هر کدام با ۱۵ فوتی بیشترین و اردیبهشت با هفت فوتی کمترین آمار مرگ ناشی از حوادث کار را ثبت کردند.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران افزود: شهرستان چالوس با ۱۳ فوتی، ساری با ۹ و آمل با هشت فوتی بیشترین آمار را داشتند. در شهرستانهای میاندرود، سوادکوه شمالی، جویبار و بهشهر نیز هر کدام یک مورد فوتی ثبت شد.
عباسی با اشاره به سن جانباختگان گفت: افراد ۳۱ تا ۴۰ سال با ۱۹ فوتی بیشترین و افراد بالای ۶۱ سال با هفت فوتی کمترین آمار را به خود اختصاص دادند.
وی همچنین از افزایش ۹ درصدی مصدومان حوادث کار خبر داد و افزود: در شش ماه امسال ۴۷۰ نفر شامل ۴۴۰ مرد و ۳۰ زن بر اثر حوادث کار مصدوم شدند و به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند.
عضو شورای قضایی مازندران، ارزش نهادن به جان انسانها، تدوین برنامه ایمنی در محیط کار، رعایت استانداردها و قوانین، آموزش، ایجاد نظام اطلاعرسانی و درس گرفتن از حوادث گذشته را از مهمترین راهکارهای کاهش حوادث کار دانست.