به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: در پی بارندگی‌های اخیر و جاری شدن سیلاب در منطقه، مسیر‌های فیبر نوری محور لالی به قلعه‌خواجه در چندین نقطه دچار آسیب و قطعی شد که با تلاش نیرو‌های فنی و عملیاتی مخابرات منطقه خوزستان، ارتباط سایت چشمه چلوار و هشت سایت وابسته به آن به حالت عملیاتی بازگشت.

رحیم فلاح زاده افزود: بارندگی‌های اخیر و جاری شدن سیلاب در محور لالی به قلعه‌خواجه، خساراتی به زیرساخت‌های ارتباطی وارد کرد و موجب قطع مسیر فیبر نوری در چندین نقطه و اختلال در ارتباط تعدادی از سایت‌های مخابراتی شد.

وی ادامه داد: عملیات برگردان مسیر فیبر نوری در این مسیر انجام خواهد شد تا ضمن برقراری ارتباط، احتمال تکرار قطعی در این نقطه به حداقل برسد.

مدیر مخابرات منطقه خوزستان اظهار کرد: نیرو‌های فنی و عملیاتی مخابرات منطقه خوزستان با تداوم تلاش‌ها و استفاده از تجهیزات تخصصی، در حال پیگیری رفع خرابی‌های باقی‌مانده و بازگرداندن پایداری کامل شبکه ارتباطی در مسیر لالی به قلعه‌خواجه هستند.