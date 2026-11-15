به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.سردار محمدعلی نظری در جلسه شورای سیاستگذاری کنگره ملی ۷ هزار شهید استان کرمان گفت: به دلیل شرایط جنگی کشور، مقداری از برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات پیش‌بینی‌شده عقب هستیم.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این کنگره بیان کرد: ساخت موزه مقاومت حاج قاسم، تولید فیلم و چاپ کتاب از جمله برنامه‌های در دستور کار است.

سردار نظری با بیان اینکه آثار مربوط به ۳ هزار و ۵۰۰ شهید دوران هشت سال دفاع مقدس وجود دارد، گفت: جمع‌آوری آثار شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم نیز در حال انجام است.

وی افزود: مستند شهدای جنگ ۱۲ روزه استان کرمان ساخته و از صداوسیما پخش شده است و تاکنون آثار ۷۵ شهید جنگ ۱۲ روزه و جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم جمع‌آوری شده است.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به ضرورت تسریع در فعالیت کمیته‌های ستاد کنگره عنوان کرد: احکام مسئولان کمیته‌های ستاد اهدا می‌شود و انتظار می‌رود مسئولان مربوطه هرچه سریع‌تر جلسات خود را برگزار و برنامه‌های پیشنهادی را ارائه کنند.