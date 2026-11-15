به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ناصر علی‌فر مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: تعداد مقام‌های کسب شده دانش آموزان استان در جشنواره ملی دانش آموزی کارینو از یک عنوان در سال گذشته به ۲۴ عنوان در سال جاری افزایش یافته که نشان از ظرفیت کانون‌های فرهنگی‌تربیتی در شناسایی و پرورش استعداد‌های دانش‌آموزان است.

او افزود: دانش آموزان خوزستان در رشته‌هایی از جمله عکاسی، طراحی پوستر، پادکست، خبرنگاری، استاپ‌موشن، نقالی، استندآپ کمدی، فیلم‌سازی با تلفن همراه و مجری‌گری موفق به کسب عناوین برتر کشوری شدند.

او با تاکید بر اهمیت فعالیت کانون‌های فرهنگی‌تربیتی گفت: این کانون‌ها با فراهم کردن زمینه حضور دانش‌آموزان در فعالیت‌های فرهنگی و هنری، نقش مهمی در شناسایی استعدادها، تقویت خلاقیت و افزایش مشارکت آنان در برنامه‌های پرورشی دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان ادامه داد: کانون‌های فرهنگی تربیتی در تحقق اهداف فرهنگی و تربیتی آموزش و پرورش نقش مهمی ایفا می‌کنند و موفقیت دانش‌آموزان استان در جشنواره ملی کارینو حاصل تلاش و همراهی مجموعه عوامل فعال در این حوزه است.

جشنواره ملی دانش‌آموزی کارینو از برنامه‌های فرهنگی و هنری وزارت آموزش‌وپرورش است که با هدف شناسایی، پرورش و تقویت استعداد‌های هنری، رسانه‌ای و مهارتی دانش‌آموزان برگزار می‌شود.