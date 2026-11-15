در بیست و چهارمین روز از آبان، هوای ۱۱ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنابر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور ساعت ۷ صبح امروز شاخص کیفی هوا در شهر‌های بندر امام ۱۸۱، شوشتر ۱۶۳، هندیجان ۱۵۸ و در ملاثانی ۱۵۲ AQI ثیت شد که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم بودن هوای این شهر‌ها برای همه گروه‌های سنی است.

همچنین این شاخص در شهر‌های بهبهان ۱۴۸، اهواز ۱۳۵، شوش ۱۳۱، گتوند ۱۲۷، ماهشهر ۱۲۱ و در آغاجاری ۱۱۹ AQI ثبت شده که ناشن دهنده وضعیت نارنجی آلودگی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.