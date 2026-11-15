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با اجرای طرح سه روزه مبارزه با سرقت وسایل نقلیه در استان کرمان ۱۳۰ سارق دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کرمان، رئیس پلیس آگاهی کرمان از اجرای طرح سه روزه مبارزه با سرقت وسایل نقلیه در سطح این استان خبر داد و گفت: در این عملیات تعداد ۱۶ دستگاه خودرو و ۱۵ دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شده است.
سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی، با اشاره به محوریت طرح سه روزه مبارزه با سرقت وسایل نقلیه در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله هدفمند با سرقت اظهار داشت: طی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی انجام شده، علاوه بر کشف وسایل نقلیه مذکور، ۵۱ فقره سرقت محتویات داخل خودرو نیز شناسایی و کشف گردید.
وی با اشاره به نتایج این عملیات افزود: در مجموع، ۱۳۰ سارق در جریان این طرح بازداشت شدهاند.