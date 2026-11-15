به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کرمان، رئیس پلیس آگاهی کرمان از اجرای طرح سه روزه مبارزه با سرقت وسایل نقلیه در سطح این استان خبر داد و گفت: در این عملیات تعداد ۱۶ دستگاه خودرو و ۱۵ دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شده است.

سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی، با اشاره به محوریت طرح سه روزه مبارزه با سرقت وسایل نقلیه در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله هدفمند با سرقت اظهار داشت: طی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی انجام شده، علاوه بر کشف وسایل نقلیه مذکور، ۵۱ فقره سرقت محتویات داخل خودرو نیز شناسایی و کشف گردید.

وی با اشاره به نتایج این عملیات افزود: در مجموع، ۱۳۰ سارق در جریان این طرح بازداشت شده‌اند.