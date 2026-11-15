مراسم تشییع پیکر مطهر یک شهید گمنام، امروز یکشنبه ۲۴ آبان، با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و اقشار مختلف مردم در شهر قاین برگزار می‌شود.

برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری شهید گمنام در قاین خراسان جنوبی

برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری شهید گمنام در قاین خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ مراسم تشییع پیکر مطهر شهید گمنام ساعت ۸:۳۰ صبح از میدان امام خمینی (ره) به سمت مسجد جامع شهر قاین با حضور مردم برگزار می‌شود.

پیکر مطهر شهید گمنام سپس به دانشگاه فرهنگیان مرکز شهید مدرس قاین برای خاکسپاری در گلزار شهید گمنام منتقل می‌شود.

مراسم خاکسپاری این شهید گمنام در دانشگاه فرهنگیان ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.

پیکر مطهر ۶ شهید گمنام شنبه ۱۶ آبان به خراسان جنوبی وارد شد که پس از برگزاری مراسم تشییع و وداع مردم در تمامی شهرستانها، پیکر مطهر این شهدا همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در بیرجند تشییع شد.

از این شهدا پیکر مطهر ۴ شهید به تهران برگشت داده شد و پیکر مطهر یک شهید در محل دادگستری بیرجند به خاک سپرده شد.