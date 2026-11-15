به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، روابط عمومی بهزیستی خوزستان اعلام کرد: پویش ملی من هم تست اچ‌آی‌وی می‌دهم با تأکید بر اهمیت تشخیص زود هنگام اچ‌آی‌وی، در راستای افزایش مشارکت عمومی در برنامه‌های پیشگیری و کنترل این بیماری درحال اجراست.

تسهیل دسترسی به خدمات مشاوره و انجام آزمایش محرمانه، افزایش آگاهی درباره راه‌های پیشگیری از اچ‌آی‌وی و مقابله با انگ و تبعیض اجتماعی نسبت به افراد مبتلا، از دیگر اهداف اجرای این پویش است.

در این پویش که تا بیستم آذرماه امسال ادامه دارد، بر این نکته تأکید می‌شود که انجام آزمایش اچ‌آی‌وی اقدامی آگاهانه و مسئولانه برای حفظ سلامت فرد و جامعه است و تشخیص به‌موقع، امکان بهره‌مندی از خدمات مراقبتی و درمانی و مدیریت بهتر بیماری را فراهم می‌کند.