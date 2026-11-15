خبرگزاری رسمی کره شمالی از ورود هیئتی به ریاست جو یونگ‌وون، دبیر کمیته مرکزی حزب کارگران این کشور، به مسکو خبر داد؛ سفری که به دعوت دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، انجام شده است.

سفر هیئت کره شمالی به مسکو به دعوت دیمیتری مدودف

سفر هیئت کره شمالی به مسکو به دعوت دیمیتری مدودف

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری صداوسیما، خبرگزاری رسمی کره شمالی اعلام کرد که «جو یونگ‌وون»، دبیر کمیته مرکزی حزب کارگران کره، در رأس هیئتی از این کشور وارد مسکو، پایتخت روسیه، شده است.

بر اساس این گزارش، سفر هیئت کره شمالی به دعوت «دیمیتری مدودف»، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، صورت گرفته است.

این سفر در چارچوب ارتباطات سیاسی میان پیونگ‌یانگ و مسکو انجام شده و حضور یکی از مقام‌های ارشد حزب حاکم کره شمالی در رأس هیئت اعزامی، از اهمیت این دیدار برای روابط دو کشور حکایت دارد.

با این حال، تاکنون جزئیات بیشتری درباره برنامه سفر، موضوعات مورد گفت‌و‌گو و دیدار‌های احتمالی اعضای هیئت کره شمالی با مقام‌های روسیه منتشر نشده است.

همچنین درباره مدت حضور این هیئت در مسکو و نتایج احتمالی سفر اطلاعات رسمی ارائه نشده است.