به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: در مدت مشابه سال قبل نیز ۲ میلیون و ۱۹۶ هزار تن انواع خاک‌های صنعتی از معادن استان استخراج شده است.

مهدی پارسا افزود: در خراسان جنوبی ۲۷۸ معدن خاک صنعتی شناسایی شده که ۱۸۷ واحد معدنی فعال است. وی با بیان اینکه ذخیره قطعی معادن خاک‌های صنعتی خراسان جنوبی ۳۸۳ میلیون تن است، گفت: معادن خاک‌های صنعتی در شهرستان‌های سرایان، طبس، فردوس و قائنات واقع شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان افزود: انواع خاک‌های صنعتی شناسایی شده در خراسان جنوبی شامل بنتونیت- کائولن -خاک نسوز -خاک صنعتی -زئولیت -گل سفید -مارن- خاک سرخ است.

پارسا با بیان اینکه اشتغال اسمی معادن خاک‌های صنعتی استان هزار و ۴۲۰ نفر است، گفت: خاک‌های صنعتی در مواردی از جمله صنایع ساختمانی و سیمان تا فولاد، نفت و گاز، شیشه، سرامیک، رنگ، کشاورزی و صنایع شیمیایی به کار می‌رود.