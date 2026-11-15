در ۲۴ ساعت گذشته در بازه ۲۲ تا ۲۳ آبان ۱۴۰۵، اخباری منتشر شده که بررسی‌های مرکز ملی فضای مجازی نشان داد، صحت ندارند و اخبار جعلی هستند.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبر‌هایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.



اظهارات سقاب درباره وجود مشکلات در تامین بنزین و جمع آوری کارت سوخت جایگاه‌ها

وزارت نفت هرگونه تغییر در سهمیه یا افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد.



بسته شدن حریم هوایی عراق به مدت ۷۲ ساعت

دولت عراق بسته شدن حریم هوایی خود را تکذیب کرد.

ایجاد اختلال۲۴ساعته مایکروسافت به دلیل حمله سایبری

شرکت مایکروسافت هرگونه حمله سایبری را رد کرد.

انتشار ویدئو‌هایی غیرمستند از حضور زنان با پوشش‌های نامتعارف در اجتماعات شبانه

رسانه‌های داخلی این موضوع را تکذیب کردند.



