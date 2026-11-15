منابع خبری از تهدید احتمالی بمب‌گذاری در فرودگاه «دالاس لاو فیلد» در ایالت تگزاس آمریکا و توقف تمام پرواز‌های ورودی و خروجی این فرودگاه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،این فرودگاه پس از دریافت تهدید بمب‌گذاری به روی تمام پرواز‌های ورودی و خروجی بسته شد و مقام‌های محلی، ایالتی و فدرال در حال بررسی وضعیت و واکنش به این تهدید هستند.

بر اساس فایل صوتی برج مراقبت پرواز، تمام عملیات پروازی در این فرودگاه متوقف شده و پرواز‌های ورودی نیز به سایر فرودگاه‌های منطقه «دالاس-فورت وورث» (DFW) هدایت شده‌اند.

بنا بر گزارش‌ها، نیرو‌های امنیتی در حال ارزیابی و بررسی محوطه فرودگاه هستند تا از ایمنی کامل آن اطمینان حاصل کنند.

هنوز جزئیات بیشتری درباره صحت این تهدید، هویت عامل آن و میزان اختلال ایجاد شده در پرواز‌ها منتشر نشده است.