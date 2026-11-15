به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی برخی منابع هوانوردی این حادثه میان یک فروند هواپیمای باری بوئینگ ۷۶۷ متعلق به شرکت یو پی اس و یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت کوپا ایرلاینز رخ داده است.

بر اساس این گزارش، هواپیمای مسافربری مورد اشاره با شماره پرواز CM ۴۲۷ از پاناما عازم میامی بوده است.

بنا بر گزارش‌های اولیه، این دو هواپیما هنگام حرکت روی زمین با یکدیگر برخورد کرده‌اند، اما جزئیات دقیق چگونگی وقوع حادثه و میزان خسارات احتمالی هنوز مشخص نیست.

بر اساس این گزارش، تاکنون اطلاعات رسمی و مستقلی درباره تلفات یا مجروحان احتمالی این حادثه منتشر نشده است و مقام‌های مسئول نیز جزئیات نهایی آن را تائید نکرده‌اند.

هنوز جزئیات بیشتری درباره علت حادثه، میزان خسارات و تلفات احتمالی منتشر نشده است.