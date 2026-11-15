

به گزارش گروه کشاوری و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما سازمان هواشناسی امروز برای نیمه غربی کشور جوی آرام و پایدار و برای شهر‌های صنعتی تهران، کرج، اراک، اصفهان و تبریز افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش بینی کرد.

همچنین اوایل شب با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای کاسپین، ابرناکی، وزش باد همراه با کاهش نسبی دما و رگبار پراکنده گاهی رعد و برق در شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران آغاز می‌شود.

امروز خلیج فارس و بعد از ظهر یکشنبه تا سه شنبه دریای کاسپین مواج‌اند.