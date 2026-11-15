به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری صداوسیما، شیخ علی فحص، معاون فرهنگی حزب‌الله لبنان، بازداشت علمای بحرین را اقدامی غیرانسانی و غیرملی دانست و تأکید کرد که آمریکا در قبال این پرونده مسئولیت دارد.

این علما به دلیل تلاش برای حمایت از جامعه، مردم و خانواده‌های خود تحت فشار قرار گرفته‌اند و هیچ اقدامی که مستحق چنین برخوردی باشد، انجام نداده‌اند.

تعویق محاکمه به معنای بسته‌شدن پرونده نیست و مقام‌های بحرینی ممکن است رسیدگی قضایی را دوباره از سر بگیرند.

علمای مسلمان در هر کجا باید با صدای بلند این اقدام غیرانسانی را محکوم کنند و مقام‌های بحرین را مسئول وضعیت علمای بازداشت‌شده بدانند.

واشنگتن نیز به دلیل حمایت از سیاست‌های منامه، مسئولیت بازداشت علمای بحرین را بر عهده دارد.