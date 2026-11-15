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معاون فرهنگی حزبالله لبنان تأکید کرد که آمریکا در قبال بازداشت علمای بحرین مسئولیت دارد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری صداوسیما، شیخ علی فحص، معاون فرهنگی حزبالله لبنان، بازداشت علمای بحرین را اقدامی غیرانسانی و غیرملی دانست و تأکید کرد که آمریکا در قبال این پرونده مسئولیت دارد.
این علما به دلیل تلاش برای حمایت از جامعه، مردم و خانوادههای خود تحت فشار قرار گرفتهاند و هیچ اقدامی که مستحق چنین برخوردی باشد، انجام ندادهاند.
تعویق محاکمه به معنای بستهشدن پرونده نیست و مقامهای بحرینی ممکن است رسیدگی قضایی را دوباره از سر بگیرند.
علمای مسلمان در هر کجا باید با صدای بلند این اقدام غیرانسانی را محکوم کنند و مقامهای بحرین را مسئول وضعیت علمای بازداشتشده بدانند.
واشنگتن نیز به دلیل حمایت از سیاستهای منامه، مسئولیت بازداشت علمای بحرین را بر عهده دارد.