نقص فنی در سامانه ارتباطی کنترل ترافیک هوایی آمریکا در دومین روز (شنبه) به لغو بیش از ۵۳۰۰ پرواز و تاخیر نزدیک به ۶۳۰۰ پرواز دیگر منجر شد و هزاران مسافر را در فرودگاه‌ها سرگردان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اطلاعات وب‌سایت فلایت‌اویر، تا ساعت ۴:۱۵ دقیقه بعدازظهر شنبه به وقت شرق آمریکا، شرکت‌های هواپیمایی بیش از ۵۳۰۰ پرواز را در آمریکا لغو و نزدیک به ۶۳۰۰ پرواز دیگر را با تاخیر مواجه کرده بودند.

این آمار در ادامه لغو حدود ۹۲۰۰ پرواز و تاخیر ۷۵۰۰ پرواز در روز جمعه ثبت شد؛ زمانی که اداره هوانوردی فدرال به دلیل اختلال در ارتباطات کنترل ترافیک هوایی، دستور توقف سراسری پرواز‌ها را صادر کرد.

رئیس اداره هوانوردی فدرال آمریکا پیش‌بینی کرد که برنامه پرواز‌های این کشور تا اواخر روز یکشنبه به حالت عادی بازنگردد؛ زیرا سامانه هوانوردی به‌تدریج در حال بازیابی از توقف سراسری پرواز‌ها است.

مقام‌های آمریکا علت این اتفاق را بروز مشکل در جریان عملیات معمول تعمیر و نگهداری اعلام کرده‌اند.

برایان بدفورد رئیس اداره هوانوردی فدرال روز شنبه گفت که انتظار دارد فعالیت شرکت‌های هواپیمایی تا اواخر یکشنبه تا حد زیادی به حالت عادی بازگردد.

وی بابت این اختلال از مسافران عذرخواهی کرد و افزود که سامانه همچنان پایدار است.

اداره هوانوردی فدرال روز جمعه دستور توقف سراسری پرواز‌ها را صادر کرد که باعث توقف تقریبا تمامی پرواز‌های خروجی برای نزدیک به پنج ساعت شد. این طولانی‌ترین توقف سراسری سفر‌های هوایی از زمان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و یکی از بدترین روز‌های سفر در تاریخ آمریکا بود.

این اختلال باعث شد کاخ سفید روز جمعه نشست اضطراری در اتاق وضعیت برگزار کند و سازمان‌های فدرال برای بررسی احتمال وقوع یک حمله سایبری وارد عمل شوند.

با این حال، شان دافی وزیر حمل‌ونقل آمریکا روز شنبه اعلام کرد که منشا مشکل به نصب دست‌کم یک روتر جدید توسط شرکت ال تری هریس (L ۳ Harris)، پیمانکار اداره هوانوردی فدرال، در یک مرکز دورافتاده بازمی‌گردد.

دافی در نشست خبری گفت: «در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا بی‌کفایتی رخ داده است؛ یعنی آیا خطا از سوی کاربر یا نصاب شرکت ال‌تری‌هریس بوده، یا اینکه آنها یک روتر معیوب نصب کرده‌اند. هنوز مشخص نکرده‌ایم علت دقیق نقص چه بوده است.»

شرکت ال‌تری‌هریس اعلام کرد این مساله را جدی می‌گیرد و در تحقیقات اداره هوانوردی فدرال همکاری می‌کند. ارزش سهام این شرکت در معاملات پس از پایان بازار روز جمعه حدود چهار درصد کاهش یافت.

وزیر حمل و نقل دولت ترامپ گفت مشکل از بعدازظهر جمعه آغاز شد؛ زمانی که مراکز کنترل ترافیک هوایی با ناپایداری در سامانه‌های راداری و ارتباطی مواجه شدند.

به گفته مقام‌ها، مشکل روتر باعث انتقال حجم زیادی از داده‌ها به سایر مراکز ارتباطی و ایجاد اضافه‌بار در آنها شد.

وزیر حمل و نقل آمریکا افزود: «هر چهار تا پنج ثانیه، بیش از هزار تلاش برای برقراری ارتباط داشتیم. این مساله باعث ایجاد مشکل در ارتباط ما با هواپیما‌ها شد و همچنین اختلالاتی در سامانه راداری به وجود آورد.»

این مشکل ارتباطات در ۱۷ مرکز از مجموع ۲۲ مرکز مسیریابی اداره هوانوردی فدرال را تحت تاثیر قرار داد. این مراکز، هواپیما‌ها را در مرحله پرواز در ارتفاع و مسیر اصلی کنترل می‌کنند.

رئیس اداره هوانوردی فدرال گفت که اداره هوانوردی فدرال برای پیشگیری از شرایطی که ممکن بود یک مرکز تمام ارتباطات خود را از دست بدهد، دستور توقف پرواز‌ها را صادر کرد.

وی افزود: «هیچ‌یک از مراکز از دسترس خارج نشدند و هیچ‌کدام به‌طور کامل ارتباطات خود را از دست ندادند.»

اداره هوانوردی فدرال اعلام کرد که برای بررسی احتمال وجود خطرات بیشتر، آزمایش‌های تکمیلی را با همکاری شرکت ال‌تری‌هریس انجام می‌دهد.

شرکت‌های هواپیمایی دلتا، یونایتد و امریکن ایرلاینز روز شنبه هر کدام حدود ۲۵ درصد از پرواز‌های خود را لغو کردند. این رقم برای شرکت جت‌بلو نزدیک به ۴۵ درصد بود.

شرکت‌های هواپیمایی امکان تغییر تاریخ پرواز را بدون دریافت هزینه برای مسافران فراهم کرده‌اند.

اگرچه اداره هوانوردی فدرال شامگاه جمعه دستور توقف پرواز‌ها را لغو کرد، اما مشکلات مسافران همچنان ادامه داشت و ده‌ها هزار نفر در فرودگاه‌ها سرگردان بودند. شرکت‌های هواپیمایی تلاش می‌کردند خدمه پرواز و سایر کارکنان را در موقعیت مناسب قرار دهند تا بتوانند پرواز‌ها را از سر بگیرند.

این اختلال همچنین باعث شد برخی تیم‌های فوتبال دانشگاهی روز جمعه در فرودگاه‌ها گرفتار شوند و نتوانند به‌موقع به مسابقاتی برسند که برای شنبه برنامه‌ریزی شده بود.