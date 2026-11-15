\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0632\u0645\u0646\u062f\u0647 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633\u060c \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f3\u06f6\u06f5 \u0628\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u062a\u06a9 \u062f\u0634\u0645\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0641\u06a9\u0647 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0648 \u067e\u06cc\u06a9\u0631\u0634 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u062c\u0627\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f.\n\n\u00a0\n\u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u060c \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644\u06cc \u067e\u06cc\u062f\u0627 \u0634\u062f \u06a9\u0647 \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u067e\u0648\u062a\u06cc\u0646 \u0628\u0647 \u067e\u0627 \u062f\u0627\u0634\u062a \u0648 \u0648\u0633\u0627\u06cc\u0644 \u0634\u062e\u0635\u06cc \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u06a9\u06cc\u0641 \u0645\u062f\u0627\u0631\u06a9 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647\u0634 \u0628\u0648\u062f.\n\n\u00a0\n\n \n