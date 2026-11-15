به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یحیی سریع در این بیانیه گفت: نیرو‌های مسلح یک فروند پهپاد جاسوسی و هجومی از نوع CH ۴ متعلق به عربستان را در آسمان استان الجوف سرنگون کرده‌اند.

وی افزود: این پهپاد در حال انجام عملیات خصمانه در حریم هوایی استان الجوف بود که با سلاح مناسب سرنگون شده است.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفت: این پنجمین پهپاد متجاوز است که از ابتدای دور جدید تجاوز عربستان به یمن توسط نیرو‌های مسلح (یمن) سرنگون می‌شود.

مقابله پدافند یمن با جنگنده‌های متجاوز عربستان

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن همچنین در بیانیه‌ای از مقابله سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با هواپیما‌های جنگی عربستان خبر داد.

یحیی سریع در این بیانیه اعلام کرد که نیرو‌های مسلح یمن با شماری از جنگنده‌های متجاوز عربستان مقابله کرده‌اند.

وی افزود که نیرو‌های مسلح یمن با شلیک موشک‌های زمین به هوا، هواپیما‌های متجاوز را مجبور به خروج از حریم هوایی این کشور کرده‌اند.