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جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیهای شهادت عضو شورای نظامی و فرمانده تیپ رفح خود را تائید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گردانهای عزالدین القسام شاخه نظامی جنبش حماس نیز در بیانیهای اعلام کرد که سمیر محمود ابویونس (ابومحمود) روز شنبه پس از یک عمر مجاهدت و فداکاری، بر اثر یک عملیات بزدلانه به شهادت رسیده است.
القسام اضافه کرد: ابومحمود از نسل نخستین نیروهایی بود که در سال ۱۹۹۱ به شاخه نظامی حماس پیوست و به طعم تلخ اسارت در زندانهای رژیم صهیونیستی را چشید و در عملیاتهای مهمی در مقابله با رژیم صهیونیستی شرکت کرد و از فرماندهان فعال در انتفاضه مسجدالاقصی بود و در پستهای فرماندهی تیپ رفح مراتب ترقی را پیمود تا اینکه پس از شهادت محمود حمدان به فرماندهی گردان غربی و پس از شهادت نائل ابوعبید (ابوعطیه) به فرماندهی تیپ رفح رسید.
این شهید از مهمترین فرماندهان شرکت کننده در برنامه ریزی و نظارت بر عملیات طوفان الاقصی بود.
گردانهای الاقصی تاکید کرد که راهی که ابومحمود و دیگر یاران شهیدش با خون خود پیمودهاند، مسیر و معبر مجاهدان به سوی پیروزی و آزادسازی فلسطین خواهد بود.