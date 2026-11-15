به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گردان‌های عزالدین القسام شاخه نظامی جنبش حماس نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که سمیر محمود ابویونس (ابومحمود) روز شنبه پس از یک عمر مجاهدت و فداکاری، بر اثر یک عملیات بزدلانه به شهادت رسیده است.

القسام اضافه کرد: ابومحمود از نسل نخستین نیرو‌هایی بود که در سال ۱۹۹۱ به شاخه نظامی حماس پیوست و به طعم تلخ اسارت در زندان‌های رژیم صهیونیستی را چشید و در عملیات‌های مهمی در مقابله با رژیم صهیونیستی شرکت کرد و از فرماندهان فعال در انتفاضه مسجدالاقصی بود و در پست‌های فرماندهی تیپ رفح مراتب ترقی را پیمود تا اینکه پس از شهادت محمود حمدان به فرماندهی گردان غربی و پس از شهادت نائل ابوعبید (ابوعطیه) به فرماندهی تیپ رفح رسید.

این شهید از مهمترین فرماندهان شرکت کننده در برنامه ریزی و نظارت بر عملیات طوفان الاقصی بود.

گردان‌های الاقصی تاکید کرد که راهی که ابومحمود و دیگر یاران شهیدش با خون خود پیموده‌اند، مسیر و معبر مجاهدان به سوی پیروزی و آزادسازی فلسطین خواهد بود.