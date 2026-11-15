به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اطلاعیه روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این شرح است:

ساعتی پیش، دو فروند نفتکش متخلف که با سامانه‌های ناوبری و شناسایی خودکار خاموش، به‌طور مخفیانه سعی در تردد از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشتند، پس از برخورد با مین‌های دریایی، منفجر و دچار آتش‌سوزی شدید شدند.

پس از انفجار این دو نفتکش، دو فروند نفتکش دیگر که قصد عبور مخفیانه را داشتند، به اخطار‌های مرکز کنترل تردد نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز تمکین کردند و به سمت آب‌های خلیج فارس برگشتند.