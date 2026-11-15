فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از شناسایی و دستگیری سارق سابقه‌دار سیم و کابل‌های مخابراتی و کشف ۳ فقره سرقت با تلاش مأموران پاسگاه سارمران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "محمدرضا قائمی‌نژاد" گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم و کابل‌های مخابراتی در سطح شهرستان موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پاسگاه سارمران قرار گرفت و مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی و بازبینی دوربین‌های مداربسته موفق به شناسایی سارق سابقه‌دار شدند.

وی با بیان اینکه مأموران متهم را هنگام پرسه‌زنی در حوزه استحفاظی دستگیر کردند افزود: وی در تحقیقات پلیسی به ۳ فقره سرقت سیم و کابل‌های مخابراتی اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین گفت: در بازرسی از متهم مقادیری سیم و کابل مخابراتی کشف شد و وی پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.