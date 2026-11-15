به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "محمدرضا قائمی‌نژاد" گفت: در پی اعلام سرقت یک دستگاه موتورسیکلت، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران تجسس کلانتری ۱۱ قرار گرفت و مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی، موفق به شناسایی متهم شدند.

وی با بیان اینکه مأموران در ادامه، متهم را به همراه موتورسیکلت سرقتی در یکی از خیابان‌های اسفراین شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند، افزود: موتورسیکلت پس از هماهنگی قضایی به مالباخته تحویل داده شد و متهم نیز برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.