گاز چند خیابان بجنورد و برخی روستاهای اسفراین به دلیل تعمیرات شبکه امروز یکشنبه به مدت چند ساعت قطع خواهد شد .

قطع گاز چند خیابان بجنورد و برخی روستاهای اسفراین به دلیل تعمیرات شبکه

قطع گاز چند خیابان بجنورد و برخی روستاهای اسفراین به دلیل تعمیرات شبکه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، بر اساس اطلاعیه شرکت گاز خراسان‌شمالی ؛ به‌ منظور انجام تعمیرات شبکه گازرسانی، جریان گاز در خیابان‌ ملاصدرا ، کوچه های ۶، ۸، ۱۰، ۹، ۱۱ و ۱۳ و ضلع جنوبی خیابان امام خمینی (ره) حدفاصل میدان خرمشهر تا خیابان آزادی، امروز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ از ساعت ۹ تا ۱۶ قطع خواهد شد.

همچنین بر اساس اطلاعیه اداره گاز شهرستان اسفراین ؛ به اطلاع ساکنین روستا‌های ایرج و فریمان کلاته سادات دوری و پلنگ دره می‌رساند، به علت راه‌اندازی شبکه تقویت گاز شهرستان اسفراین، جریان گاز این روستا‌ها امروز یکشنبه مورخ ۲۴ آبان‌ماه از ساعت ۹ صبح الی ۱۶ عصر قطع می‌گردد.

از ساکنین این مناطق شهری و روستایی تقاضا شده است در مدت قطعی گاز، شیر‌های مصرف گاز را بسته نگه دارند تا مامورین شرکت گاز برای وصل گاز مراجعه کنند.