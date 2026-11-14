رئیس هیئت کشتی ارومیه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌ها گفت: تجهیز زیرساخت‌ها پیشرانِ توسعه ورزش قهرمانی کشتی در آذربایجان غربی است و این امر به اهتمام جدی متولیان و دستگاه‌های اجرایی اثرگذار نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی ، رئیس هیئت کشتی ارومیه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌ها گفت: تجهیز زیرساخت‌ها پیشرانِ توسعه ورزش قهرمانی کشتی در آذربایجان غربی است و این امر به اهتمام جدی متولیان و دستگاه‌های اجرایی اثرگذار نیاز دارد.

فلاح با اشاره به اقدامات انجام شده در این راستا تصریح کرد: تشکیل باشگاه فرهنگی – ورزشی با همکاری شهردای ارومیه، تهیه ویژه برنامه تلویزیونی "روی تشک" با مساعدت مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی و پیگیری طرح‌های استعدادیابی بامشارکت آموزش و پرورش از جمله برنامه‌های در دست اجرا است.

در این نشست دبیر هیئت کشتی ارومیه نیز گفت: هیئت کشتی در طول هشت ماه گذشته مسابقات متعددی از جمله مسابقات ۱۰ جانبه شهدای رمضان در استان را برگزار کرده است.

لطفی همچنین از برگزاری مسابقات کشتی در آینده نزدیک خبر داد.

همچنین هیئت کشتی ارومیه در مراسمی از پیشکسوتان و پهلوانان ورزش کشتی تجلیل کرد.