شبکه های پرس تی وی، العالم و سحر کُردی از امروز با حضور در مناطق مختلف استان، تولیداتشان را برای پخش آماده می کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، از امروز شبکه‌های برون مرزی هم کارشان را در خراسان شمالی آغاز کردند.

امروز خبرنگاران رسانه‌های Press TV و العالم و سحر کُردی برای انعکاس توانمندی‌های خراسان شمالی در قالب رویداد ایران جان کارشان را با مصاحبه اختصاصی استاندار آغاز کردند

نمایندگان رسانه‌های برون مرزی سازمان صداوسیما به نقاط مختلف استان سفر می‌کنند و جاذبه‌های گردشگری، سرمایه گذاری، کشاورزی و صنعتی را از قاب دوربین خود به دنیا مخابره می‌کنند.

رویداد ملی ایران جان تا بیست و نه آبان ماه به میزبانی خراسان شمالی ادامه دارد.