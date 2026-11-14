رئیس‌ جمهور در فضای مجازی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از دیابت، تغذیه سالم و تحرک کافی را از الزام‌های مقابله با این بیماری دانست و نوشت: دولت در زمینه آموزش، پیشگیری و تسهیل دسترسی به غذای سالم، کنار مردم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان در این پیام نوشته است: امروز روز جهانی دیابت است. در نشست گذشته شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، آمار نگران‌کننده‌ای از دیابت مطرح شد؛ بیش از ۱۴ درصد مردم، مبتلا و حدود ۲۵ درصد در معرض ابتلا هستند. تغذیه سالم و تحرک کافی، ضروری و دولت در آموزش، پیشگیری و تسهیل دسترسی به غذای سالم، کنار مردم است.