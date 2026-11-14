در پی حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت NGL دهلران، امام جمعه ایلام و استاندار در پیامی مشترک این حادثه را تسلیت گفتند و استاندار نیز از اعلام یک روز عزای عمومی در استان و دو روز در شهرستان آبدانان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در پیام مشترک حجت‌الاسلام والمسلمین الله‌نور کریمی‌تبار، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام و احمد کرمی استاندار ایلام، حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت NGL دهلران در محور دشت‌عباس ـ مورموری و جان‌باختن جمعی از کارکنان این شرکت تسلیت گفته شد.

در این پیام آمده است: جان‌باختن کارکنانی که در مسیر خدمت، تولید، اشتغال و آبادانی استان فعالیت می‌کردند، مصیبتی سنگین برای خانواده‌های داغدار و مردم استان، به‌ویژه شهرستان آبدانان است.

امام جمعه و استاندار ایلام همچنین بر بسیج همه امکانات دستگاه‌های امدادی، درمانی، اجرایی، انتظامی و قضایی برای امدادرسانی، درمان مصدومان، حمایت از خانواده‌های داغدار و بررسی دقیق علل وقوع حادثه تأکید کردند.

در پایان این پیام، به‌دنبال این حادثه تلخ، یک روز عزای عمومی در سراسر استان ایلام و دو روز در شهرستان آبدانان اعلام شد.