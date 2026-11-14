رفسنجان با معرفی الگویی بومی و مبتنی بر مشارکت اجتماعی، عنوان نخستین «فرهنگ‌شهر شایسته سالمند» کشور را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، آیین رونمایی از طرح «رفسنجان، فرهنگ‌شهر شایسته سالمند» با حضور فرماندار ویژه، رئیس اداره بهزیستی، مسئول دفتر نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های عضو شورای سالمندان و متخصصان بخش خصوصی برگزار شد.

حسین رضایی، فرماندار ویژه رفسنجان و رئیس شورای سالمندان این شهرستان، در این مراسم با قدردانی از اعضای دولتی و خصوصی شورا گفت: اعضای شورای سالمندان با دغدغه‌مندی و فراتر از شرح وظایف و دستورالعمل‌های سازمانی در حوزه سالمندان فعالیت می‌کنند.

وی ضمن تجلیل از حمایت‌های استاندار کرمان و مدیرکل بهزیستی استان، از اقدامات نوآورانه شورای سالمندان رفسنجان قدردانی کرد و افزود: حضور مستقیم مدیران در فرآیند تصمیم‌سازی‌های مرتبط با سالمندان ضروری است.

رضایی تصریح کرد: تضمین منافع واقعی سالمندان در گرو اجرای طرح‌های بومی، محلی و دقیق است و عملیاتی شدن ابتکارات شهرستان به اراده جدی در بدنه اداری و پرهیز از رویکرد‌های فرساینده نیاز دارد.

فرهنگ؛ زیربنای شهر شایسته سالمند

محمود حیدری، رئیس اداره بهزیستی رفسنجان و دبیر شورای سالمندان این شهرستان، با تشریح ابعاد این طرح گفت: «فرهنگ‌شهر شایسته سالمند» در پی ارائه الگویی بومی از توسعه شهری است که در آن فرهنگ‌سازی فعالیتی جانبی نیست، بلکه زیربنای تحقق اهداف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی شهر به شمار می‌رود.

وی افزود: ایران با توجه به پیشینه فرهنگی و ادبی و آموزه‌های دینی خود می‌تواند در عرصه بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه سالمندان، صادرکننده طرح‌های فرهنگی باشد و صرفاً مصرف‌کننده الگو‌های وارداتی نباشد.

تفاوت یک الگوی فرهنگی با شهر دوستدار سالمند

سیدسامان ابریشمی، دبیر کمیته فرهنگ و هنر شورای سالمندان رفسنجان نیز با تشریح تفاوت این الگو با مدل متعارف شهر دوستدار سالمند گفت: در الگوی فرهنگ‌شهر شایسته سالمند، فرهنگ‌سازی عمومی به ایجاد نگرش مسئولانه نسبت به سالمندی، تقویت مشارکت شهروندان، فعال‌سازی سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی و هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی با نهاد‌های اجرایی و مدیریت شهری منجر می‌شود.

وی افزود: در الگوی متعارف شهر دوستدار سالمند، بسیاری از اقدامات از مسیر برنامه‌ریزی و مداخلات سازمانی و مدیریت شهری دنبال می‌شود، اما در مدل رفسنجان، این اقدامات از پشتوانه فرهنگ مشارکت عمومی برخوردار است و با ظرفیت اجرایی گسترده‌تر، سرعت بیشتر و اثربخشی بالاتری قابلیت تحقق دارد.

ابریشمی ادامه داد: رفسنجان در این مسیر به دنبال معرفی الگویی بومی است که در آن شهر شایسته سالمند، پیش از آنکه صرفاً ساخته شود، در فرهنگ جامعه شکل می‌گیرد.

الگویی سه‌ساله برای آینده سالمندان

این طرح در قالب برنامه‌ای سه‌ساله و در دو مرحله اجرایی، به همت سیدسامان ابریشمی و با همکاری کارشناسان بهزیستی و اعضای شورای سالمندان شهرستان رفسنجان تدوین شده است.

با اجرای این الگو، رفسنجان به‌عنوان شهرستان پیشران و صادرکننده ایده‌های نوین در حوزه سالمندی در استان کرمان معرفی می‌شود؛ الگویی که محور آن، نه فقط مناسب‌سازی فضای شهری، بلکه نهادینه‌کردن فرهنگ احترام، مشارکت و مسئولیت‌پذیری در قبال سالمندان است.