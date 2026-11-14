تیم والیبال مقاومت شهرداری تبریز در هفته چهارم لیگ دسته یک والیبال مردان کشور در دیداری خانگی و در سالن توانا، بنیس شبستر را شکست داد و سه امتیاز شیرین دربی آذربایجان شرقی را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،تیم والیبال مقاومت شهرداری تبریز در هفته چهارم لیگ دسته یک والیبال مردان کشور در دیداری خانگی و در سالن توانا، بنیس شبستر را با نتیجه ۳ بر ۱ شکست داد و سه امتیاز شیرین دربی آذربایجان شرقی را از آن خود کرد.

مقاومت ست‌های اول و دوم را با نتایج ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۳ به سود خود پایان داد بنیس در ست سوم ۲۵ بر ۲۲ پیروز شد اما مقاومت در ست چهارم با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ برتری را تثبیت کرد.

سرویس‌های موثر، دفاع منسجم و مهار توپ‌های اول حریف، در کنار اجرای نکات فنی و آنالیز مناسب بازی‌های بنیس از سوی کادر فنی از عوامل این پیروزی بود.

حمایت تماشاگران حاضر در سالن نیز انگیزه بازیکنان مقاومت شهرداری تبریز را دوچندان کرد.