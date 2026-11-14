تأمین پایدار کالا‌های اساسی و تشدید نظارت بر بازار؛ الویت استان در آستانه فصل سرما

تأمین پایدار کالا‌های اساسی و تشدید نظارت بر بازار؛ الویت استان در آستانه فصل سرما

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ کیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان باتأکید برضرورت آمادگی کامل استان برای مواجهه باشرایط فصل سرما، اظهارکرد: تکمیل ظرفیت انبار‌ها وتأمین به‌موقع کالا‌های اساسی، اولویت فوری دستگاه‌های مسئول است تا درصورت بروز محدودیت در فعالیت واحد‌های تولیدی، روند تأمین وتوزیع اقلام ضروری بدون وقفه ادامه یابد.

وی با اشاره به بالاتر بودن نرخ تورم استان نسبت به میانگین کشوری افزود: دستگاه‌های نظارتی باید با تشدید بازرسی‌ها و رصد مستمر زنجیره تأمین و عرضه، از افزایش نامتعارف قیمت‌ها جلوگیری کرده و با هرگونه تخلف قاطعانه برخورد کنند تا فشار مضاعفی برمعیشت خانوار‌ها واردنشود.

معاون اقتصادی استاندار با تأکید برضرورت هم‌افزایی تولیدکنندگان و شبکه‌های توزیع تصریح کرد: کالا‌های اساسی باید با حاشیه سود منطقی و قیمت منصفانه به دست مصرف‌کنندگان برسد و فعالان اقتصادی در شرایط کنونی، مسئولیت خود را در قبال حفظ آرامش بازار و صیانت از قدرت خریدمردم به‌درستی ایفا کنند.

کیان‌مهر، پیشگیری از بروز کمبود و شکل‌گیری نگرانی‌های روانی دربازار را از اولویت‌های استان دانست و گفت: دستگاه‌های مسئول موظفند هرگونه کمبود احتمالی را به‌سرعت شناسایی و گزارش کنند تا با مدیریت هدفمند ذخایر و توزیع به‌موقع کالا، از اختلال در عرضه و خالی ماندن قفسه فروشگاه‌ها جلوگیری شود.