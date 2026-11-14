مادر شهید علی حاجی رضایی در شندآباد شبستر دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،فاطمه خانم قاسم‌زاده مادر شهید علی حاجی رضایی پس از سال‌ها فراق و چشم‌انتظاری در شهر شندآباد دارفانی را وداع گفت.

پیکر این مادر شهید امروز با حضور مردم و خانواده‌های معظم شهدا در شهر شندآباد تشییع و به خاک سپرده شد.

شهید علی حاجی رضایی جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس در عملیات کربلای ۵ و منطقه شلمچه مجروح شد و پس از سال‌ها تحمل درد و رنج ناشی از مجروحیت هفتم بهمن‌ ماه سال ۱۳۹۷ در ۴۷ سالگی در شهر شندآباد به شهادت رسید.