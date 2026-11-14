رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان‌شرقی از کشف ۱۴۷ ثوب البسه و ۲۸۸ کیلوگرم پودر قهوه خارجی فاقد مدارک گمرکی به ارزش ۱۷ میلیارد ریال در یک انبار دپوی کالای قاچاق در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ جعفر اقربائی‌فام اظهار کرد:در راستای اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح شهر تبریز با انجام اقدامات فنی و اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی و کشف یک انبار دپوی کالا‌های خارجی از نوع پوشاک و مواد خوراکی شدند.

وی افزود: ماموران در بررسی از محل ۱۴۷ ثوب البسه و ۲۸۸ کیلوگرم پودر قهوه خارجی فاقد مدارک مثبته گمرکی را شناسایی و کشف کردند.

وی ادامه داد: بر اساس نظر کارشناسان ارزش این محموله ۱۷ میلیارد ریال برآورد شده و در این رابطه یک متهم نیز دستگیر شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان‌شرقی با اشاره به تداوم برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان از شهروندان خواست اطلاعات خود درباره قاچاق کالا را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و ستاد خبری پلیس به شماره ۰۳۰۱۱۰ گزارش دهند تا در حمایت و پشتیبانی از تولید ملی مشارکت داشته باشند.