نماینده مردم خرم‌آباد با تأکید بر ضرورت تعامل و پیوند میان مجلس و جامعه دانشگاهی گفت:از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه برای رفع مشکلات و شتاب‌بخشی به توسعه استان استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛نشست نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با استادان دانشگاه لرستان برگزار شد.

در این نشست، مهم‌ترین مطالبات، چالش‌ها و راهکارهای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه برای رفع مشکلات و شتاب‌بخشی به توسعه ی استان بررسی شد.

استادان دانشگاه هم در این نشست، با طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادهای تخصصی خود، بر ضرورت پیوند مؤثر میان دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی و استفاده از توان نخبگان در فرآیند تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری تأکید کردند.

رضا سپهوند، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، دانشگاه را محور توسعه دانست و بر ضرورت ایفای نقش مؤثر جامعه دانشگاهی به‌ عنوان پشتوانه علمی و کارشناسی مجلس، دولت و دیگر قوای سه‌گانه در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد.