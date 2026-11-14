پویش ملی «من هم تست اچ‌آی‌وی می‌دهم» با هدف افزایش آگاهی عمومی، ترویج فرهنگ خودمراقبتی و تشویق شهروندان به انجام آزمایش اچ‌آی‌وی، همزمان با سراسر کشور از بیستم آبان ماه در استان خوزستان آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی بهزیستی خوزستان، پویش ملی «من هم تست اچ‌آی‌وی می‌دهم» با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام اچ‌آی‌وی، در راستای افزایش مشارکت عمومی در برنامه‌های پیشگیری و کنترل این بیماری درحال اجراست.

تسهیل دسترسی به خدمات مشاوره و انجام آزمایش محرمانه، افزایش آگاهی درباره راه‌های پیشگیری از اچ‌آی‌وی و مقابله با انگ و تبعیض اجتماعی نسبت به افراد مبتلا، از دیگر اهداف اجرای این پویش است.

در پویش ملی «من هم تست اچ‌آی‌وی می‌دهم» که از بیستم آبان ماه آغاز شده و تا بیستم آذرماه امسال ادامه دارد، بر این نکته تأکید می‌شود که انجام آزمایش اچ‌آی‌وی اقدامی آگاهانه و مسئولانه برای حفظ سلامت فرد و جامعه است و تشخیص به‌موقع، امکان بهره‌مندی از خدمات مراقبتی و درمانی و مدیریت بهتر بیماری را فراهم می‌کند.