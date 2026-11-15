ثبت ۲۵۹ شب پایبندی اهالی خراسان شمالی به نظام و انقلاب

مردم خراسان شمالی در دویست و پنجاه و نهمین شب از اجتماع‌های خود در میادین و خیابان‌ها، بار دیگر حمایت خود را از نظام و انقلاب اعلام کردند .