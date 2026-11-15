ثبت ۲۵۹ شب پایبندی اهالی خراسان شمالی به نظام و انقلاب
مردم خراسان شمالی در دویست و پنجاه و نهمین شب از اجتماعهای خود در میادین و خیابانها، بار دیگر حمایت خود را از نظام و انقلاب اعلام کردند .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، مردم خراسان شمالی در دویست و پنجاه و نهمین شب از حضور خود در میادین و خیابانها بار دیگر ثابت کردند که پای کار نظام ، انقلاب و ایران اسلامی ایستادهاند و در دفاع از میهن ذرهای عقب نشینی نمیکنند و با اشاره به تحولات جهانی ، جنگطلبی و زیادهخواهی آمریکا و اسرائیل را عامل این رویدادها دانستند.