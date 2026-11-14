به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سید شمس اله موسوی بیان داشت: ماموران ایست و بازرسی پل زال در حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه خودروی کامیون مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودروی مذکور تعداد ۱۰۰ کیسه آرد ۴۰ کیلوگرمی قاچاق و فاقد مجوز کشف و یک نفر متهم در این خصوص دستگیر به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک با بیان اینکه ارزش ریالی آرد‌های کشف شده بنا به اظهارات کارشناسان مربوطه حدود ۵ میلیارد ریال اعلام شده است، اظهار کرد: پلیس با تمام توان و با به کارگیری حداکثری امکانات خود با پدیده شوم قاچاق مبارزه خواهد کرد و شهروندان نیز می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را در زمینه قاچاق کالا و اقلام ممنوعه با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.