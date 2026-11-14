سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در فضای مجازی نوشت: ادعای مضحک حمله به سامانه‌های سرمایشی، سناریوی (نقشه) نخ‌نمای صهیونیست‌ها برای ایران‌هراسی و یارگیری در اروپا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسین محبی در این پیام نوشته است: پاریس، مراقب تله پرچم دروغین رژیم صهیونی باشد. برخلاف آمریکا و رژیم صهیونی، غیرنظامیان در بانک اهداف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جایی ندارند. ️ادعای مضحک حمله به سامانه‌های سرمایشی، سناریوی (نقشه) نخ‌نمای صهیونیست‌ها برای ایران‌هراسی و یارگیری در اروپا است.