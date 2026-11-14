به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، مردم شهیدپرور استان کرمان از ۱۳ آبان میزبان پیکر‌های مطهر ۱۷ شهید گمنام بودند و آیین تشییع و تدفین شماری از آنان طی دیروز و امروز در شهرستان‌های مختلف برگزار شد.

در شهر کرمان، پیکر مطهر شهدا از مقابل تکیه فاطمیه تا مصلای امام علی (ع) بر دستان مردم تشییع شد و پس از این مراسم، برای خاکسپاری به شهرک سدید و دیگر نقاط تعیین‌شده انتقال یافت.

روستا‌های شعبجره زرند، ابارق بم، رحیم‌آباد چترود، موزه یادمان دفاع مقدس سیرجان و نقاطی در شهرستان بافت از جمله میزبانان شهدای گمنام بودند. همچنین چهار شهید در نقاط مختلف شهرستان رفسنجان تشییع و تدفین شدند.

پیکر مطهر یک شهید گمنام نیز در دهکده گردشگری گهرپارک سیرجان تشییع و به خاک سپرده شد.

آیین تشییع و تدفین پیکر مطهر یک شهید گمنام هم روز دوشنبه در روستای رباط شهرستان شهربابک برگزار می‌شود.

این ۱۷ شهید گمنام از مناطق عملیاتی دفاع مقدس به استان کرمان منتقل شدند تا پس از سال‌ها غربت، در آغوش مردم این سرزمین آرام گیرند.