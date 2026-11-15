به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ در شنبه ۲۳ آبان به این شرح است:

ملت شریف ایران، ایرانیان استوار، سلام بر شما؛ هر که باد بکارد، طوفان درو می‌کند. مثل رئیس جمهور مستأصل آمریکا که شکست نظامی از ایران، او را به انواع شکست‌ در عرصه‌های دیگر از اقتصاد و سیاست دچار کرده است. در توصیف این وضع، دیوید پین، استراتژیست (راهبرد شناس) امنیت ملی آمریکا این‌طور گفته که جنگ با ایران، عامل نابودی ترامپ و جمهوری‌خواهان شده است.

رابرت پیپ، استاد دانشگاه شیکاگو، حتی از یک سرنوشت تلخ تاریخی برای ترامپ مثال زده است؛ سرنوشتی مثل نیکسون که در پی جنگ و رسوایی سیاسی مجبور شد از ریاست جمهوری کنار برود. شواهد سقوط سیاسی ترامپ در نظرسنجی‌ها مشخص شده، چنان‌که اکونومیست نوشته است: پس از شکست حزب ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره که متأثر از جنگ با ایران بود، رویگردانی آمریکا از خود شخص ترامپ باز هم بیشتر شده است.

اعتراف مقام‌های آمریکایی از جمله وزیر خارجه این کشور درباره نارضایتی افکار عمومی از جنگ با ایران هم گواهی دیگری به این بحث است، اما این فقط اعتبار سیاسی ترامپ و حزب او نیست که زیر سایه جنگ قرار گرفته است. صورت‌حساب جنگ‌افروزی رئیس جمهور جنگ‌طلب آمریکا هر روز سنگین‌تر می‌شود؛ صورت‌حسابی که مستقیم به جیب مردم آمریکا رسیده است، از افزایش قیمت مواد غذایی و قیمت بنزین و گازوییل تا کاهش ذخیره‌های سوخت دیزل آمریکا به کمترین میزان در ۲۳ سال اخیر. گزارش نیویورک‌ پست هم از احتمال افزایش تا ۷۰ درصدی هزینه گرمایش خانه‌ها در آمریکا حکایت دارد.

به نوشته لوینز، خبرنگار آمریکایی، ایران است که آمریکا را به این وضع کشانده، تغییر کنگره، صد‌ها کشته و زخمی از نظامیان، میلیارد‌ها دلار هزینه هدر رفته و تخلیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه زیر ضرب موشک‌ها و پهپاد‌های ایرانی، بخشی از آن است؛ موشک‌ها و پهپاد‌هایی که اگر لازم باشد، باز هم پایگاه‌های آمریکا را هدف قرار می‌دهند یا نفتکش‌های متخلف را در تنگه هرمز به آتش می‌کشند یا پرنده‌های نظامی و جاسوسی دشمن را شکار می‌کنند؛ در همین شبانه روز گذشته، دو نفتکش در تنگه هرمز به آتش کشیده و یک پهپاد دیگر آمریکایی سرنگون شد. علاوه بر این، ناو‌های دشمن هم تا می‌خواهند به ساحل‌های ایران نزدیک شوند، هدف موشک قرار می‌گیرند.

وضعی که دیپلمات (سیاستمدار) سابق آمریکایی در شرح آن می‌گوید: ۸ ماه تلاش کردیم تا از شر بحرانی که خودمان به‌وجود آوردیم، خلاص شویم، اما موفق نشدیم و قرار هم نیست که موفق شویم؛ چاس فریمن، گفته که تنگه هرمز در دست ایرانی‌ها است و آنان با ابزار‌های نظامی خود، اعمال قدرت می‌کنند.

البته قدرت یک ملت را نمی‌شود فقط با توان نظامی و موشکی آن سنجید. همین ایران پیروز در میدان نظامی، در میدان علم هم حرف‌ برای گفتن دارد؛ مثل میدان المپیاد بین‌المللی آزاد نجوم در روسیه که ۶ نماینده جوان ایران با حضور در آن به یاد کودکان مظلوم میناب، ۶ نشان طلا گرفتند.

همین درخشش ایرانیان در عرصه‌های گوناگون، موجب شده است که تحلیلگران در انتظار آینده روشن‌تری برای ایران باشند؛ مثل صادق اوستا، فیلسوف ترکیه‌ای که گفته است: در برهه پیش رو، ایران با کسب اعتباری چشمگیر، یکی از ۴ کشور تعیین‌کننده و با نفوذ در سطح بین‌المللی شناخته می‌شود.

بله، ایران با رهبری حکیمانه، نیرو‌های مسلح، دولت و ملت متحد خود، ۲۵۹ شب پرچم خود را در میدان‌ در میان طوفان‌ها برافراشته است و روز به روز رساتر از دیروز، پیام استقلال، اقتدار و عزت آن به جهان مخابره می‌شود.

نویسنده: راضیه آقایی