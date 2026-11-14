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اوقات شرعی ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۵ جمادی الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی است.
اذان صبح: ۵ و ۲۰ دقیقه
طلوع آفتاب: ۶ و ۴۲ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲
غروب آفتاب: ۱۷ و ۱۷ دقیقه
اذان مغرب: ۱۷ و ۳۵ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۰ دقیقه
ذکر روز یکشنبه:
۱۰۰ مرتبه یا ذالجلال و الاکرام
حدیث روز:
امام سجّاد علیه السلام فرمود: قُلتُ لِعَلِىّ بنِ الحُسَینِ علیه السلام: اَخبِرنى بِجَمیعِ شَرایِعِ الدّینِ قالَ علیه السلام: قَولُ الحَقِّ و َالحُکمُ بِالعَدلِ و َالوَفاءُ بِالعَهدِ.
به امام سجّاد علیه السلام عرض کردم: مرا از تمام دستورهاى دین آگاه کنید امام علیه السلام فرمودند: حقگویى، قضاوت عادلانه و وفاى به عهد. (خصال ص ۱۱۳، ح ۹۰)
احکام شرعی:
استخاره در اینترنت
سوال) آیا استخاره که در برخى سایتها است مىتواند ملاک قرار گیرد؟
جواب) اگر طبق روشهاى معمول است مانعى ندارد. (استفتائات مقام معظم رهبری)