اوقات شرعی ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۵ جمادی الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۵ و ۲۰ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۴۲ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲

غروب آفتاب: ۱۷ و ۱۷ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۳۵ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۰ دقیقه

ذکر روز یکشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا ذالجلال و الاکرام

حدیث روز:

امام سجّاد علیه السلام فرمود: قُلتُ لِعَلِىّ بنِ الحُسَینِ علیه السلام: اَخبِرنى بِجَمیعِ شَرایِعِ الدّینِ قالَ علیه السلام: قَولُ الحَقِّ و َالحُکمُ بِالعَدلِ و َالوَفاءُ بِالعَهدِ.

به امام سجّاد علیه السلام عرض کردم: مرا از تمام دستورهاى دین آگاه کنید امام علیه السلام فرمودند: حقگویى، قضاوت عادلانه و وفاى به عهد. (خصال ص ۱۱۳، ح ۹۰)

احکام شرعی:

استخاره در اینترنت

سوال) آیا استخاره که در برخى سایت‌ها است مى‌تواند ملاک قرار گیرد؟

جواب) اگر طبق روش‌هاى معمول است مانعى ندارد. (استفتائات مقام معظم رهبری)