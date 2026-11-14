در پی واژگونی مرگبار اتوبوس در محور دشت‌عباس به مورموری، استاندار ایلام با صدور دستور فوری، خواستار بسیج همه امکانات و تسریع در امدادرسانی به حادثه‌دیدگان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛《احمد کرمی》 استاندار ایلام، در پی حادثه واژگونی اتوبوس در محور دشت‌عباس به مورموری، در تماس تلفنی با فرمانداران دهلران و آبدانان، دستور پیگیری میدانی و رسیدگی فوری به وضعیت حادثه‌دیدگان را صادر کرد.

وی همچنین بر بسیج امکانات دستگاه‌های امدادرسان، دانشگاه علوم پزشکی، اورژانس و جمعیت هلال‌احمر برای ارائه خدمات فوری به مصدومان تأکید کرد.

استاندار ایلام با تأکید بر ضرورت هماهنگی کامل دستگاه‌های مسئول، خواستار تسریع در عملیات امداد و نجات، انتقال مصدومان به مراکز درمانی و اطلاع‌رسانی دقیق از آخرین وضعیت حادثه شد.

در پی این دستور، مدیران بحران، نیرو‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی، جمعیت هلال‌احمر و سایر نیرو‌های امدادی با تجهیزات و امکانات لازم در منطقه حادثه حضور یافته و عملیات امدادرسانی را دنبال می‌کنند.